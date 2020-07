Zeelandhallen lijdt jaarlijks veel verlies maar eigenaar blijft erin geloven

De Zeelandhallen draait nu jaarlijks verlies en de eigenaar wil dat in de toekomst voorkomen: "Er moet meer reuring komen en niet de kilte en stilte die hier vaker voorkomt."

Vijftienduizend vierkante meter beslaat de Zeelandhallen. De meeste mensen komen er alleen tijdens congressen, beurzen of concerten. Als je er doorheen loopt als ze leeg zijn valt pas op hoe groot de ruimtes eigenlijk zijn. "Sinds half maart staat dit allemaal leeg vanwege corona maar hopelijk komt er snel weer wat reuring", meent Dona.

Zorgenkindje

Zeelandhallen Goes is al langer een zorgenkindje voor het Brabantse bedrijf: "Deze ruimte is nu niet rendabel. Ik praat niet graag over geld maar de verliezen zijn substantieel. Je snapt dat je bij dit soort grote objecten niet praat over een verlies van een paar duizend euro. Enkel al het onderhoud is heel erg duur. Maar we zijn ondernemers en geloven in de Zeelandhallen en willen er dan ook iets positiefs van maken."

Toekomst

Volgens Dona heeft de Zeelandhallen absoluut een toekomst: "We zijn ervan overtuigd dat Goes de juiste plek is maar we moeten zorgen dat we optimaal gebruik gaan maken van de ruimte. We zijn daar ook over in gesprek met de gemeente. Je moet de boel dan herinrichten en een nieuwe bestemming geven."

Zeelandhallen in Goes lijdt verlies, maar eigenaar ziet toekomst positief in (foto: Omroep Zeeland)

Veel organisatoren van evenementen die de Zeelandhallen huren, gebruiken niet het volledige pand. Dona wil daar ook iets aan doen: "De hoofdactiviteit is natuurlijk beurzen en dergelijke maar we willen ook een deel gaan gebruiken voor bedrijfsruimte. Zodat je continuïteit creëert. We hebben al een bioscoop en een bowlingbaan, maar we willen dat uitbreiden. We moeten ons richten op de Zeeuwen die hier het hele jaar door zijn. Bijvoorbeeld met een speelparadijs in combinatie met een centrum waar de nieuwste games kunnen worden gespeeld."

Zeelandhallen verkopen?

Ondanks dat de Zeelandhallen eigenaar Libéma jaarlijks veel geld kost, zijn er geen plannen om het te verkopen volgens Dona: "We beginnen aan dit verhaal omdat we erin geloven en niet om het te laten mislukken. In andere regio's zie je dat vergelijkbare hallen het niet redden maar hier gaat dat wel gebeuren als wij het goed aanpakken."