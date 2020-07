Elke keer staat Gerwin weer op een ander dak, ook in coronatijd

Gerwin Houtekamer werkte de afgelopen maanden door, elke keer weer op een ander dak (foto: Gerwin Houtekamer)

Is er de afgelopen tijd veel veranderd aan je werk?

"Dat valt wel mee. Het leggen van zonnepanelen blijft hetzelfde. Wat wel veranderd is, zijn de omgangsvormen. Iedereen is net iets minder sociaal, vanwege de angst voor het coronavirus. Dat snap ik heel goed. Verder is het chaotischer, omdat je de hele dag moet nadenken wat je doet. En er zijn kleine dingen. Zo rijden we niet meer samen en komen we niet meer op het kantoor in Zierikzee."

Je bent voornamelijk bij bedrijven te vinden. Hoe is het daar nu?

"Voordat ik aan het werk kan, dan moet ik vaak een werkvergunning ophalen. Gemiddeld zit ik drie weken bij een bedrijf voor de klus. Normaal eet je dan mee in de kantine of maak je zelfs gebruik van die kantine. Dat kon en kan nu allemaal niet. Het meeste contact vindt telefonisch plaats. Af en toe is dat lastig, maar je moet je gewoon aanpassen aan de situatie."

Als zonnepanelenlegger kun je niet alleen het dak op. Hoe doe je dat samen?

"Op het dak is anderhalve meter afstand van elkaar houden niet altijd te doen. We zijn heel alert op klachten, dus als die er zijn dan ga je uiteraard niet werken. Verder werk ik per project met twee vaste collega's. Dat scheelt ook al een heleboel. Verder mogen we niet samen rijden, maar gaan we apart naar de opdrachtgever toe."

Hoe zien de komende weken eruit? Blijven bedrijven ook in deze tijd investeren in groene energie?

"Dat is iets wat lekker doorloopt, ja. Zelf hadden we het idee dat het misschien even wat minder zou worden. Dat bedrijven misschien toch voorzichtiger zouden zijn in een tijd als deze met investeringen. Toch lijkt dat niet zo te zijn, dus dat is mooi."