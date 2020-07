Opruimen olievlek Kanaal door Walcheren duurt nog dagen

Ter hoogte van de draaibrug bij Oost-Souburg drijft een olievlek op het water (foto: Omroep Zeeland)

De vlek is afkomstig van een bunkerschip dat de olie vorige week lekte. Hoewel een groot deel van de vlek gevangen werd door zogenoemde olie booms om de vlek heen te leggen, heeft de vlek zich toch verspreid. Volgens een woordvoerder van het waterschap vermoedelijk veroorzaakt door het wegvallen van de wind.

Een gespecialiseerd bedrijf is al sinds vrijdag bezig met het opruimen van de olie. Volgens het waterschap, dat gaat over de waterkwaliteit in het kanaal, gaat het om maximaal 200 liter dieselolie. Dat het dieselolie is, maakt het opruimen een lastige klus volgens het Waterschap. "Diesel vormt een heel dun laagje op het water", legt ze uit. "En als we de slang, waarmee de diesel wordt opgezogen, iets te diep in het water steken, zuigt het water op in plaats van de diesel."

Hoewel het grootste deel van de olie inmiddels is opgeruimd, verwacht het Waterschap dat het opruimen nog wel enkele dagen zal duren. "De olie zit ook in de oever en in de plantjes. Dus dat duurt nog wel een tijdje, afhankelijk van de weersinvloeden", zegt een woordvoerder.

De eigenaar van de bunkerboot die de olievlek heeft veroorzaakt draait op voor de kosten van het opruimen. Hoe hoog die kosten oplopen, is bij het Waterschap niet bekend.

