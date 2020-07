Zeeuwse La Place vestigingen sluiten de deuren

De La Place vestigingen in Middelburg en Hulst passen niet meer in de toekomstvisie van eigenaar Jumbo (foto: ANP Foto)

Het coronavirus is de directe aanleiding van de sluiting. "La Place is hard geraakt door de plotselinge uitbraak van het coronavirus", laat Jumbo in een reactie weten. "Ondanks de versoepelingsmaatregelen is er veel onzekerheid over de toekomst." Het bedrijf heeft daarom het concept van de restaurantketen aangepast op de nieuwe situatie. De nadruk komt nog meer te liggen op snelheid en gemak.

Onrendabel

In de 23 vestigingen die nu moeten sluiten, is dit concept niet of lastig uit te voeren. "Een rendabele exploitatie is een onmogelijke opgave." Op dit moment zijn alle La Place restaurants nog gesloten, maar er wordt gewerkt aan een langzame heropening van de restaurants met het nieuwe concept. Jumbo nam La Place in 2016 over uit de failliete boedel van warenhuis V&D.

Hulst

Voor de vestiging in Hulst, die is gevestigd in woonwinkel Morres Wonen, wordt een nieuwe exploitant gezocht, laat Morres-directeur Walter van de Griendt weten. "Wij hechten enorm aan gastvrijheid en horeca is daar een wezenlijk onderdeel van", zegt hij. "In het gekste geval doen we het zelf."

La Place zat dertien jaar in de woonwinkel, en was een 'bijzondere', volgens Van de Griendt. "We hadden wat uitzonderingen wat betreft het aanbod, zoals mosselen." Van de Griendt wil dat lokale aanbod bij een nieuwe exploitant alleen nog maar verder uitbreiden. "We kijken naar iemand die de Zeeuws-Vlaamse gastvrijheid en smaak snapt. Dus in de zomer mosselen en in maart asperges."