Zeeuws-Vlaamse vlag verhuist naar museum

De vlag is vanaf 21 juli in handen van 'Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis'. Zo wordt het voortbestaan van de vlag gewaarborgd.

De huidige stichting 'De Zeeuws-Vlaamse vlag' is opgericht na de laatste gemeentelijke herindeling in 2003. De stichting had als doel het unieke karakter van Zeeuws-Vlaanderen te onderstrepen met een eigen vlag voor de regio. Die vlag kwam er in 2008. Dingeman de Koning uit Axel ontwierp de vlag die officieel werd goedgekeurd door de Nederlandse Hoge Raad van Adel.

De lucht in

De vlag wordt in Zeeuws-Vlaanderen altijd gehesen op of rond 20 juli. Op die dag, in 1814, berichtte de Staatscourant dat Zeeuws-Vlaanderen als landsdeel is opgenomen in het Koninkrijk der Nederlanden en deel uitmaakt van de Provincie Zeeland.

De overdracht van de vlag is in museum Het Warenhuis. Wethouder Frank van Hulle van Terneuzen vertegenwoordigt bij de overdracht de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.