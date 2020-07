Contacta gaat door maar handjes schudden is er niet meer bij

Netwerkbeurs Contacta zal er in november anders uitzien (foto: Omroep Zeeland )

Een beursvloer van 15.000 vierkante meter, 350 exposanten en bijna 25.000 bezoekers in drie dagen. Dat was de Contacta de afgelopen jaren. De vraag is of bedrijven dit jaar staan te springen om zichzelf aan te prijzen op de beurs.

Volgens Kentin is dat wel het geval: "Er zullen helaas wat bedrijven zijn die het niet redden. Dat is heel vervelend, vooral voor die bedrijven. Maar ik heb ook al telefoontjes van bedrijven gehad die aangaven dat ze er graag willen staan dit jaar."

Beperkingen

Kentin heeft eigenlijk geen moment getwijfeld of de beurs wel door zou moeten gaan: "We hebben gekeken wat er wel kan met de bestaande beperkingen. Je wilt natuurlijk wel dat alles veilig verloopt. Daar hebben we mee gewerkt en op die manier hebben we oplossingen bedacht. We hebben drie scenario's die we kunnen gaan uitvoeren afhankelijk van de regels die in november gelden."

Vanuit de lucht gezien lijkt de beurs dan op het lijf van een octopus " Perry Kentin, organisator Contacta

Een van die scenario's is de octopus: "Daar ben ik best wel trots op. Je komt binnen via een brede baan en in het midden is een soort rotonde waar mensen via tentakels naar aparte evenementen worden gestuurd. Dan voorkom je dat er teveel mensen op een bepaalde plek zijn. Vanuit de lucht gezien lijkt het op het lijf van een octopus. Het zijn kleine evenementen binnen een evenement als het ware."

Alleen handen schudden zal er volgens Kentin in november niet meer bij zijn. "Op afstand kan er nog wel worden genetwerkt, maar het schudden van handen en de grote borrels op de beurs kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. We moeten dus ook nog kijken naar de horecavoorzieningen."

Registeren

De afgelopen jaren moesten mensen zich registreren als ze de Contacta wilden bezoeken en dat betaalt zich nu uit volgens Kentin: "We weten precies wanneer het druk was en wat mensen wilden bezoeken. Daar kunnen we nu van profiteren om de mensenstroom te reguleren volgens de coronaregels."

De afgelopen jaren duurde de netwerkbeurs 2,5 dag maar dat zou dit jaar wel eens anders kunnen worden denkt Kentin: "We hebben de ruimte en de tijd in de Zeelandhallen. Misschien plannen we bepaalde dingen wel buiten de reguliere dagen zodat we flexibeler zijn en ons makkelijker aan de regels kunnen houden. Alles is mogelijk!"

Volgens Kentin wordt ook de Emergoprijs, een award voor het meest innovatieve bedrijf van Zeeland, in november net als andere jaren op de beurs uitgereikt.