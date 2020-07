Afhaalpakket is blijvertje: 'er zijn nog steeds gezinnen die liever niet uit eten gaan'

Toch zijn er ook ondernemers die juist doorgaan met deze service, zoals restaurant Kale & de Bril in Goes.

Terwijl de dozen in het begin van de lockdown niet aan te slepen waren, verkoopt het restaurant momenteel zo'n vijf dozen per week. "Dat is erg weinig in vergelijking met de honderd bestellingen die we de eerste tijd per weekend kregen", vertelt mede-eigenaar Marc Everse.

"In die periode moesten we soms zelfs nee verkopen omdat de producten op waren en de leveranciers lastig konden leveren. We hebben in ieder geval geen voedsel hoeven weggooien en dat is mooi."

Hetzelfde menu

De klanten die een box bestellen, krijgen hetzelfde menu als wat in het restaurant wordt geserveerd. "Ze moeten het alleen zelf klaarmaken", zegt Everse lachend. Dat is volgens hem niet zo lastig. "In de doos zit een beschrijving waarin staat hoe ze dat moeten doen. Op de bakjes staat geschreven welk product het is. Het vlees is al voorgegaard dus het is dan alleen nog een kwestie van opwarmen in de magnetron of in de pan."

Marc Everse en Niek Traas van restaurant Kale & de Bril laten met trots de bezorgbox zien (foto: Omroep Zeeland)

Een box kost gemiddeld 30 euro per driegangenmenu. In het restaurant betaal je daar 39 euro voor. Winst maakt het restaurant dus amper op de kant-en-klare maaltijden, maar ze blijven het toch doen. "Er zijn nog steeds gezinnen die liever niet uiteten gaan en toch eens iets anders willen, dus daar doen we het voor", zegt Everse.

De doos kan worden opgehaald voor openingstijd want bezorgen doen ze niet meer. "We hebben daar nu geen tijd meer voor. Dan zouden we iemand extern moeten inhuren en dan zou de box meer kosten dan dat het oplevert."

Speciale pakketten

Het is uitzonderlijk dat restaurant Kale & de Bril de afhaalpakketten nog maakt want voor de meeste restaurants is het lastig te combineren met de heropening.

Zo is restaurant State per 1 juni gestopt met de pakketten. "We hebben een zeer drukke maand gehad en willen even afwachten hoe het de rest van de zomer gaat voordat we de bezorgboxen weer oppakken. Met Kerstmis willen we in ieder geval wel speciale pakketten voor thuis gaan maken", aldus Michiel van Laere van het restaurant in Lamswaarde.