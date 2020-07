Lonink ziet Belgische bubbels in Zeeland wel zitten

Containers aan de grens met België (foto: Filip van Hecke)

Die afspraak is vanmiddag gemaakt in het Brabantse dorp Baarle-Naussau. Daar waren bestuurders van de grensprovincies van België en Nederland samen met minister Justitie en Veiligheid Grapperhaus en zijn Belgische collega De Crem bijeen. Tijdens het begin van de coronacrisis zorgde de grenssituatie voor problemen.

Geen betonblokken meer

Volgens voorzitter Jan Lonink van de veiligheidsregio Zeeland was het een goed gesprek. "Absoluut. Er komen geen roadblocks, betonblokken en vrachtwagens meer op de grens. Dat gebeurt niet meer. We hebben afgesproken bij een eventueel tweede golf daar gezamenlijke communicatie over te hebben en als het even kan in deze samenstelling weer bijeen te komen."

Er zal bij een tweede golf vooral ingezet worden op een lokale lockdown. "Naar de toekomst toe zal er geen nationale lockdown meer komen dus dat de grens nog een keer dichtgaat zal niet nog eens voorkomen. Stel er komt een uitbraak in Knokke dan wordt Knokke geïsoleerd. Dat geldt bij ons overigens ook. "

Moeilijk en ingewikkeld

Als het aan Lonink ligt zou het nog simpeler moeten. "In België mogen zogeheten bubbels (vijftien personen, red.) bij elkaar aan tafel en hier niet. Daar willen wij graag regionaal verder in gaan." Dat zou dan ingaan tegen het Nederlandse landelijke beleid en dat ziet minister Grapperhaus volgens Lonink niet zitten. "Hij vindt dat ingewikkeld, maar ik zou dat wel zien zitten." Toch begrijpt Lonink het standpunt van de minister wel. "Grapperhaus zei in de vergadering: je krijgt altijd nieuwe grensproblematiek. Dan zal Zuid-Holland zeggen waarom zij in Zeeland wel, en wij dan niet?"

V.l.n.r. burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst), Marga Vermue (Sluis) & Jan Lonink (Terneuzen) schreven eerder een brief naar hun grenscollega's (foto: Omroep Zeeland)

Eerder schreef Lonink als burgemeester van Terneuzen samen met collega's Mulder (Hulst) en Vermue (Sluis) een brief naar de Vlaamse grensgemeenten. Die deelden dezelfde zorgen maar konden weinig beginnen doordat de bestuurlijke communicatie in België minder soepel is dan in Nederland. Lonink: "Je merkt dat bij ons in Nederland de communicatie opener is tussen de bestuurslagen. In België zijn ze verbaasd dat wij met Ferd (Grapperhaus red.) praten."

De politieke neuzen staan aan beide kanten van de grens volgens Lonink redelijk dezelfde kant op. Al zal er volgens hem altijd een verschil blijven. Want waar aan de Nederlandse zijde van de grens de afgelopen maanden als communicatief slecht werden beschouwd ziet Belgisch minister De Crem dat volgens Lonink anders. " Zijn opmerking daarover is: daar ging toch veel goed?"

