Mauk Moerman: van topjudoka naar fanatiek crossfitter

Aan het lichaam van Moerman is goed te zien dat hij een enorme verandering heeft doorgaan. Waar hij als judoka altijd aan een gewichtsklasse gebonden was, kan hij nu altijd eten wat hij wil. "Alsnog let ik wel op mijn eetpatroon. Met het crossfitten ben ik serieuze krachttraining gaan doen. Dus ik ben sinds dat ik gestopt ben als judoka wel een kilootje of vijftien aangekomen", vertelt de Goesenaar.

Zware blessure

Als judoka was Moerman een toptalent, en met medailles op het NK bij de jeugd zag de toekomst er rooskleurig uit. Tot hij in 2017 tijdens een toernooi in Oostenrijk een zware hamstringblessure opliep. Meer dan anderhalf jaar moest Moerman herstellen en aan het einde van die revalidatie besloot hij te stoppen. "Mede door de centralisatie van de judobond in Papendal heb ik het plezier een beetje verloren in de sport. Ik denk nog wel terug aan die tijd, maar ik mis het niet."

Moerman stopte met judo, maar wilde niet stilzitten. Terwijl hij een tussenjaar had van school kwam hij terecht in de fitnesszaal. Dat trok hem niet zo maar het crossfitten, waar hij later in aanraking mee kwam, vond hij wel leuk. Moerman: "Dit is een hele diverse sport. Je hebt een turnelement, een krachtelement, een hardloopelement en dat is ook nog niet alles. Dus je bent nooit echt klaar en je kan jezelf verbeteren. In het judo is dat ook wel zo, maar dit is veel breder."

Oud-judoka Mauk Moerman uit Goes tilt nu met gemak 100 kilo omhoog (foto: Omroep Zeeland)

Ook als crossfitter heeft Moerman al wedstrijden gedaan. Vorig jaar deed hij samen met een ploeggenoot mee aan een 'duowedstrijd'. Daar haalde hij nog geen prijzen maar nu hij weer een stukje sterker is, denkt Moerman dat hij wel klaar is om ook individueel aan wedstrijden mee te doen. "Ik hoop na deze coronatijd te laten zien wat ik kan en hoe ik gedreven ik ben", zegt de Goesenaar.

Volle 100 procent

Gedrevenheid is een karaktertrek van Moerman die hem typeert. Als judoka haalde hij in de jeugd de top en ook als crossfitter zijn er ambities om de top te halen. "Dat fanatisme is altijd een beetje zo geweest. Vanuit het judo heb ik dat ontwikkeld en nu is dat er nog steeds. Ik kan daar niks aan doen, want als ik ergens voor wil gaan, dan doe ik dat voor de volle 100 procent. Dat zal altijd in me blijven zitten."