Datalek Schouwen-Duiveland veroorzaakt door menselijke fout

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De mailing was bedoeld om ondernemers, die zich in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bij de gemeente hadden gemeld, actief te wijzen op de vervolgregeling. Geen van de ondernemers heeft volgens de gemeente Schouwen-Duiveland vanuit de mailing alle mailadressen kunnen zien, alleen de mailadressen uit de groep waarin de ondernemer was opgenomen.

Onderzoek om herhaling te voorkomen

Verder wordt onderzocht welke stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Wethouder Cees van den Bos: "Hierin gaan we nader bekijken welke aanpassingen nodig zijn en welke technieken of middelen beschikbaar zijn om een datalek als deze te voorkomen. Het blijft mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders, maar als er in procedures of techniek aanpassingen mogelijk zijn, zetten we daar volledig op in. Dit kan en mag in de toekomst niet meer gebeuren."

Lees ook: