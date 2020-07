Voetballer Bakx mag geen alcohol meer drinken

Istvan Bakx en zijn gezin maken de coronacrisis in Kaapstad mee (foto: Istvan Bakx)

"Uit een eerder alcoholverbod is gebleken dat de politie en ambulances het een stuk rustiger dan normaal hadden. Om te voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raken, is er nu weer een alcoholverbod ingesteld", zegt de in Kaapstad wonende voetballer.

Het voetballen van wedstrijden is er voorlopig niet bij. Bakx gaf enkele weken geleden al aan dat de versoepeling van de coronamaatregelen wat voorbarig was. "Er is ook een avondklok ingesteld. Na 21.00 uur mag je niet meer naar buiten. Dat is niet erg. Het is hier toch om 18.00 uur donker. Ik ga duimen voor de eerste voetbalwedstrijd die we weer kunnen spelen."