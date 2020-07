Minister Dekker wil tempo maken met bouw EBI Vlissingen

Minister Dekker twijfelt er niet aan dat de gevangenis er komt: "Nu de inkt droog is ga ik onmiddellijk naar Vlissingen toe om te laten zien dat we van goede wil zijn. We willen graag tempo maken." Als alles meezit zou de eerste paal in 2023 de grond in kunnen gaan. Dan zou de gevangenis en de bijbehorende Law Delta eind 2026 open kunnen.

Zeeuws justitiecentrum van Nederland

Een Extra Beveiligde Instelling (EBI) is het zwaarste gevangenisregime dat bestaat in Nederland. Er is er nu één in Vught. De komst van een nieuwe EBI naar Vlissingen is onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. Naast de EBI komt er ook een extra beveiligde rechtbank, een kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit en een beveiligd verblijf voor rechters en advocaten. Hotels in de stad zijn niet veilig genoeg omdat rechters en advocaten regelmatig worden bedreigd.

"We kunnen hier iets doen wat ongekend is en dat nog nergens in Nederland bestaat", aldus Dekker. "Dit kan echt de plek worden waar vanuit Nederland gewerkt wordt aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland."

Het verdere compensatiepakket Er komt een Delta Kenniscentrum in Vlissingen gefocust op voedsel, water en energie in Vlissingen, een samenwerking tussen de Zeeuwse kennisinstellingen en de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

Zeeland krijgt een vaste intercity tussen Vlissingen en de Randstad en er komt geld voor een goederenspoorverbinding tussen Terneuzen en Gent.

Er komen onderzoeken naar de mogelijkheid om een waterstoffabriek in Zeeland neer te zetten, om North Sea Port klimaatneutraal te maken en om een 380kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken.

Zeeland krijgt een huisartsenopleiding, Vlissingen een regionaal gezondheidscentrum en er komt meer geld voor de Zeeuwse zorginfrastructuur.

Langdurig werkzoekenden in Zeeland worden omgeschoold.

Voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw zei eerder dat Nederland en Zeeland zo'n extra EBI helemaal niet nodig hebben. De minister bestrijdt dat. "Dat vind ik moeilijk te begrijpen. We staan te springen om zoiets." Zo raakt de EBI in Vught volgens de minister voller en is er ook veel behoefte aan de nieuwe beveiligde rechtbank die in Vlissingen komt. Zo zit de bunker in Amsterdam vol en zal de beveiligde rechtbank op Schiphol de komende jaren gebruikt worden voor het MH17 proces. "We hebben een derde plek in Nederland nodig."

Geen plan B

Jarenlang was het zeker: de mariniers zouden naar Vlissingen komen. Ze kwamen niet. Nu is het zeker dat de Law Delta er komt. Maar wat als dat niet doorgaat? "Ik heb geen plan B omdat ik geloof in plan A", legt Dekker uit. "We gaan plan A gewoon doen vanaf vandaag en we zetten het tempo erop."

