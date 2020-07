Revaliderende Goese Gustaaf (92) en de grote stapel stripboeken

Het idee ontstond omdat ze hoorde dat haar vader zich verveelde in het ziekenhuis.

Van mobiele oudere naar ziekenhuisbed

De 92-jarige Gustaaf was voor zijn val nog erg mobiel. Hij fietste regelmatig naar een hangplek voor ouderen, heeft een moestuin en ging ook nog regelmatig vissen. "Het ging het mis toen hij de waterstand van de regenput in zijn tuin wilde controleren. Hij is gestruikeld", vertelt Claerhout.

Marij Claerhout uit Goes bij haar ingezamelde Suske en Wiske stripboeken (foto: Omroep Zeeland)

Boeken las Gustaaf vroeger vaak, maar de laatste tijd niet meer. "Toen mijn vader mantelzorger werd voor mijn moeder is hij daarmee gestopt. De grote verhaallijn vasthouden werd lastiger en korte verhalen vindt hij veel interessanter." En zo dacht ze aan het verzamelen van stripboeken voor haar vader. "Ik kan me nog herinneren dat hij vroeger toen wij klein waren ook onze stripboeken las. De humor in de boeken is bovendien nog steeds leuk", zegt Claerhout.

Emotionele verrassing

De vader van Claerhout wist niets van de oproep af en was daarom verrast toen ze met de stapel kwam aanzetten. "Dat had je niet hoeven doen", was zijn eerste reactie. Daarna raakte hij geëmotioneerd en was onder de indruk van het feit dat er zoveel boeken waren ingezameld en dat er zelfs een geschreven kaartje bij zat.

Marij Claerhout besloot voor haar revaliderende vader Suske en Wiske albums in te gaan zamelen (foto: Omroep Zeeland)

Claerhout is dankbaar voor alle reacties. "Ik ben heel blij dat mijn vader nu wat te doen heeft want hij mag per dag een uur bezoek krijgen en verder moet hij zichzelf zien te vermaken. De verplegers zullen er vast ook blij mee zijn want dan gaat hij als oude man zijnde misschien niet zo zeuren in het ziekenhuis", grapt Claerhout.

Eerste stappen

Inmiddels gaat het een stuk beter met Gustaaf. Hij loopt al een beetje en zijn record is 20 meter op een dag. Toch laat hij aan Claerhout weten dat hij zich nog steeds te pletter verveeld. "Vorige week heeft hij zelfs meer dan twintig Suske en Wiskes uitgelezen en morgen breng ik een nieuwe lading. Hij denkt inmiddels dat hij alles kan en wil graag naar huis, maar ik hoop toch dat hij in ieder geval nog drie weken kan revalideren in het ziekenhuis" zegt Claerhout.