VRZ regelt onderdak voor besmette toeristen, maar heeft liever dat ze naar huis gaan

Een strand vol parasols bij Zoutelande (foto van 24 juni 2020) (foto: Ria Brasser)

"Er is in Europa afgesproken dat mensen die ziek worden, zelf in de omgeving een verblijfsplek moeten zoeken. Als ze die niet kunnen vinden - en ze moeten van hun kampeerplek weg of uit hun huisje - dan moet de veiligheidsregio een noodlocatie aanwijzen waar ze naartoe kunnen", legt Lonink uit.

Thuisisolatie is gewenst

De veiligheidsregio's in Nederland gaan daar niet helemaal in mee. "De meeste toeristen hier komen uit Nederland, België of Duitsland. "De afstand tot hun eigen huis is relatief klein", zegt Lonink. Wie naar huis kan zonder daarbij in aanraking te komen met andere mensen, wordt daarom geadviseerd te vertrekken.

Besmette toerist De veiligheidsregio en de GGD hebben al met dit bijltje gehakt. "We hebben recentelijk één geval gehad op een Roompot-park", vertelt Lonink. "Een mevrouw werd ziek, zij is naar het ziekenhuis gegaan, haar gezin is in eigen auto terug naar Antwerpen gegaan, om daar in eigen huis in quarantaine te gaan."

Lukt dat niet, dan regelt de VRZ onderdak. Lonink denkt dat dat vooral het geval zal zijn bij een grote uitbraak. De veiligheidsregio's heeft al geschikte locaties op het oog. "Maar we kunnen op grond van de noodverordening ook een gebouw vorderen." We moeten dan denken aan een (sport)zaal of een grote hal, zoals ten tijde van de vluchtelingencrisis. Dat kan in Zeeland zijn, maar ook in Brabant.

Volgens Lonink kan zo'n noodlocatie binnen 24 uur opgezet worden.