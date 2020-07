Na de aardbeien- en broodautomaten zijn er nu ook kersenautomaten

Fruitteler Johan Elenbaas tussen zijn kersen (foto: Johan Elenbaas)

Samen met een collega uit Yerseke, Thijs van Overloop, had hij het idee om hun kersen lokaal aan de man te brengen. "Daarom zijn we de Zeeuwse Zonnekers gestart. We verkopen veel aan supermarkten, maar vinden het ook belangrijk om onze kersen dichter in de buurt te verkopen", zegt Elenbaas.



Hij deelt met Overloop ook al een sorteermachine. Ze gingen samen naar bijeenkomsten en seminars en zo groeide het idee voor hun 'Zeeuwse Zonnekers' en de daarbij behorende automaten.

Bijzonderheden dit kersenseizoen

Het kersenseizoen is volop aan de gang. "We hebben denk ik nog drie weken te gaan voordat het einde echt in zicht is. Dit jaar hebben we iets minder kersen, maar niets schokkends hoor. Je ziet dat telkens terugkomen. Het ene jaar is wat beter dan het andere. De kwaliteit is goed en de vraag naar kersen is er ook, dus dat is mooi."

Automaten zijn populair

De zes automaten die er nu zijn, worden al goed gevonden. "De ene automaat doet het beter dan de andere. Maar we hebben er een paar bij die we elke dag, soms twee keer per dag, bij moeten vullen." De kersen die 's middags geplukt worden, liggen 's avonds in de automaat. Als niemand ze komt kopen, dan liggen ze er maximaal drie dagen in."

De meeste telers werken het seizoen met verschillende soorten rassen. Er zijn tientallen soorten rassen, waar telers dan hun eigen keuze in maken. Meestal kiezen ze tussen de tien en vijftien soorten, want per ras kun je ongeveer een week aan kersen plukken.

Er zijn nu zes kersautomaten in de provincie (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling om het aantal automaten volgend jaar uit te breiden. Voorlopig zal dat in de regio Walcheren en op de Bevelanden zijn. "Daarna kijken we verder. Je weet maar nooit. Misschien staan onze automaten straks wel door de hele provincie", zegt Elenbaas.