Drukte op het strand en weer hoog bezoek

Brand Finlandweg (foto: HV Zeeland)

Aan het begin van de avond moest de Kustwacht in actie komen, voor een drenkeling voor de kust van Domburg. Het slachtoffer is volgens omstanders in bewusteloze toestand uit het water gehaald.

Alle hens aan dek was het gisteren aan het begin van de avond ook voor de brandweer. Bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost woedde brand. Gelukkig voor de brandweer, en de eigenaar van het bedrijf, was de brand vrij snel onder controle.

het gewas lijdt onder droogte (foto: ZLTO)

Hoog bezoek was er gisteren. Minister Sander Dekker bezocht de plek waar de EBI in Vlissingen moet komen. Vandaag maakt de volgende minister de reis naar Zeeland. Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat bij meerdere Zeeuwse bedrijven bekijken hoe ze met watertekorten omgaan.

Duinen, strand en stapelwolken bij Zoutelande (foto: Rianne Lous uit Grijpskerke)

Het weer

Een front zorgt vanochtend voor bewolkt weer en af en toe gaat er wat regen of motregen vallen. Ook vanmiddag is er veel bewolking met kans op wat regen, later in de middag en vanavond zijn er enkele opklaringen en valt er nog een lokale bui. De maximumtemperatuur ligt rond 18 de graden.