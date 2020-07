Burgemeester Vermue: 'Corona heeft de band met onze grensgemeenten versterkt'

Marga Vermue, burgemeester van Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester zijn in tijden van corona en dan ook nog in een grensgemeente. Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

Het is de afgelopen periode heel druk geweest. Het heeft veel van onze gemeente gevraagd. Er is een heleboel op ons afgekomen, vragen van inwoners, ondernemers maar ook van Vlaamse en Duitse gasten en Belgische media over de verschillende maatregelen en versoepelingen. Vooral nadat de Belgische grens gesloten was.

Wat is er anders dan 'voor corona' aan uw werk?

Corona heeft een andere manier van werken binnen de organisatie met zich meegebracht. Er vindt veel digitaal overleg plaats, er zijn minder persoonlijke contacten. Aan de andere kant scheelt het veel reistijd.

Als burgemeester bestaat u werk veel uit contact maken en leggen. Hoe doet u dat nu?

Ik heb vaker telefonisch contact en veel vergaderingen vinden digitaal plaats. Als het kan, leg ik bezoekjes af. Bijvoorbeeld als een inwoner zijn of haar honderdste verjaardag viert, bel ik de jarige op voor de woning om hem of haar te feliciteren. Op die manier hebben we toch contact met elkaar. Dat heb ik ook gedaan tijdens de lintjesregen eerder dit jaar. Ik heb voor het huis van de gedecoreerden, de gedecoreerden laten weten dat zij benoemd zijn in een ridderorde. Dat wordt toch gewaardeerd.

Je merkt wel dat je zichtbaarheid als burgemeester is vergroot. Zeker in deze onzekere tijden is goede communicatie essentieel. We hebben meer online gecommuniceerd door middel van video's. Filmpjes om bijvoorbeeld mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Of een video-oproep aan jongeren om ervaringen en ideeën met betrekking tot corona met ons te delen.

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker praten we iedere werkdag rond 8.50 uur met een Zeeuw voor wie de coronacrisis gevolgen heeft in het werk. Dat kan gaan om iemand die al sinds half maart aan het thuiswerken is, om iemand voor wie dit juist geen optie is, maar ook om iemand voor wie het werk veranderd is door de coroncrisis. Wil jij vertellen welke invloed de coronacrisis op jouw bezigheden heeft? Laat het weten via nieuws@omroepzeeland.nl

Uw gemeente heeft zware maanden achter de rug. Zowel financieel: door het wegblijven van Belgen in de winkelstraten, maar ook emotioneel: grenzen dicht. Bezoek aan vrienden en familie was lange tijd niet mogelijk. Hoe kijkt u daar op terug?

Het is een moeilijke periode geweest. Het heeft veel impact op mensen gehad zowel zakelijk als privé. Er was veel onzekerheid, zeker nadat de grens werd afgesloten. De grensafsluiting gebeurde ook vrij abrupt, evenals het terug openen van de grens.

Er zijn nu versoepelingen. U ziet weer meer mensen. Maakt u zichzelf zorgen over mogelijke besmettingen voor u of uw gezin?

Het is belangrijk om de landelijke maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan goed op te blijven volgen. De anderhalve meter afstand regel in acht houden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, inwoners, bezoekers en ondernemers om de anderhalve meter te waarborgen.

De drukte begint langzaamaan terug te keren in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Mocht er een tweede lockdown komen, ook bij de zuiderburen. Wat zou er volgens u nu anders moeten?

Tijdige communicatie is belangrijk. De band met onze grensgemeenten is tijdens de coronaperiode versterkt. We hebben tweewekelijks overleg om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Hopelijk is een tweede lockdown niet nodig, maar dan zouden eenduidige maatregelen meer houvast kunnen bieden. België kent bijvoorbeeld sociale bubbels, hier in Nederland wordt gesproken over huishoudens. Daar is soms nogal wat verwarring over.

Hoe ziet u de komende tijd voor zich?

We hebben in de gemeente Sluis te maken met een toeristisch gebied. In het seizoen zijn er ongeveer 100.000 verblijfsgasten extra in de gemeente. Wij treffen allerlei maatregelen binnen onze gemeente om wonen en verblijven in de gemeente gezond en veilig te houden.