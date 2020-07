Discotheek El Toro snapt niks meer van regels en sluit deuren

Een verlaten drankje op de bar in El Toro (foto: Omroep Zeeland)

De dansavonden, N8WERK genoemd, waren door El Toro georganiseerd voor jongeren van 16 en 17 jaar omdat zij zich niet aan de anderhalve meter afstand hoeven te houden.

Afgelopen zaterdag kwamen toezichthouders van de gemeente Goes controleren in de discotheek. El Toro snapt er niks meer van blijkt uit het Facebook-bericht. "Blijkbaar is de regel nu zo dat jongeren onder de 18 jaar wel hand in hand mogen lopen, op elkaars nek mogen zitten etc., maar zij mogen niet dansen."

Hossen, zingen en polonaise

Volgens de gemeente ligt dat wat genuanceerder. "Onze toezichthouders hebben aangegeven bij één van de medewerkers dat het niet te bedoeling is dat iedereen loopt te hossen, zingen en de polonaise te lopen. Dat mag niet volgens de landelijke regels. Daarop heeft El Toro zelf besloten de avond te beëindigen."

In de laatste noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland staat dat het voorlopig verboden is om een dansvoorziening in een eet-of drinkgelegenheid open te houden.