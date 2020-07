Sergio Herman: 'Mijn restaurants beginnen altijd in Zeeland'

Bij binnenkomst valt op hoe groot Le Pristine is. Het pand is ongeveer zestig meter lang. Voorin zit een café waar je zonder reservering kan eten. Achterin zit het restaurant. De uitstraling is modern, hip en toch gemoedelijk.

"Ik begin altijd vanuit Zeeland. Ik hou van Zeeland en ik ben Zeeland en dat zal natuurlijk altijd zo blijven. Hier in Antwerpen werken we samen met een modebedrijf, Verso, en zo was de link snel gelegd met Italië." En daarom bestaat het menu bij Le Pristine vooral uit Zeeuwse producten met Italiaanse flair volgens Herman. "Er staat een Zeeuwse oester op de kaart, met een crème van burrata en granité van Spritz. Of bijvoorbeeld ravioli met lamsoor en langoustines."

Zeeuwse chef

Een van de chef-koks die de gerechten bereidt is Thomas d'Hooghe uit Hulst. Hij werkte de afgelopen drie jaar als keukenchef in Pure C, een restaurant van Sergio Herman in Cadzand, en maakt nu weer een stap omhoog: "Dit is een grote kans. Ik leer nog steeds heel veel van Sergio en ga hier gewoon het beste van maken. We willen een van de meest bijzondere zaken uit de regio worden en daar gaan we voor," zegt d'Hooghe.

Sergio Herman opent vandaag zijn vijfde restaurant (foto: Peter Paul de Meijer)

Sergio Herman had in het verleden drie Michelinsterren voor zijn restaurant Oud Sluis in Sluis. Sindsdien wordt zijn naam geassocieerd met sterren en hoge scores in de culinaire gidsen. De vraag is of hij met Le Pristine ook op sterrenjacht gaat? "Het moet gewoon allemaal top zijn. Het eten, de service, alles. En dan komen die reacties vanzelf maar dat is zeker niet het belangrijkste. Mensen moeten hier een fijne tijd hebben," aldus Herman.

Gesmolten discoballen

Le Pristine is ontworpen door een Deens bedrijf dat ook het design deed voor Noma in Kopenhagen, dat jarenlang werd gezien als het beste restaurant van de wereld. Er is veel ruimte voor kunst, soms met een knipoog. Op verschillende plaatsen hangen 'gesmolten' discoballen, gemaakt door een kunstcollectief uit Rotterdam."Het moet een feestje zijn om hier te eten," zegt Herman,"Dan heb je lekker eten nodig, goede muziek en ook humor."