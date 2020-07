Minister wil met eigen ogen zien hoe Zeeland met droogte omgaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen op bezoek in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De minister, die onder andere over de droogtebestrijding gaat in Nederland is vandaag in Kruiningen, Hoedekenskerke, Colijnsplaat en Oostkapelle. Ze bezoekt plekken waar wordt geëxperimenteerd met wateropslag en nieuwe manieren van beregenen. De plekken die de minister bezoekt, hebben vrijwel allemaal een subsidie ontvangen voor het realiseren van de plannen.

Zeeland is deze week populair bij bewindspersonen. Want na koningin Maxima en minister Schouten (Landbouw) woensdag en minister Dekker (Rechtsbescherming) gisteren, is minister Van Nieuwenhuizen de vierde in de rij.

Overigens werd het bezoek van Schouten vorige week vlak na de start alweer afgebroken op aanraden van de politie, omdat boeren de minister opwachtten met hun trekker. Schouten kwam ook praten over de droogte en de verzilting. Een groot probleem volgens de ZLTO in Zeeland.

Op een regenachtige dag praat de minister over droogte (foto: Omroep Zeeland)

