Deze onderwijsinstellingen weten het zeker: het Delta Kenniscentrum gaat door en wordt uniek

John Dane, voorzitter van het college van bestuur van HZ University of Applied Sciences, heeft geen zin in twijfels. Het Delta Kenniscentrum komt er. "In het stadium waarin we ons nu bevinden is er commitment afgegeven en zijn zekerheden gesteld door het Rijk. Daar houden we ons aan."

Het plan is een compensatie voor de marinierskazerne die er niet kwam, maar volgens Dane houdt de vergelijking daar op, omdat bij dat project "Zeeland afhankelijk was van anderen zoals Defensie en de mariniers zelf".

HZ University of Applied Sciences (foto: Omroep Zeeland )

"Dit hebben we in eigen hand. Hier kunnen we als onderwijsinstellingen zelf vorm aan geven. Als dit mislukt, hebben we het aan onszelf te wijten," zegt de bestuurder zelfverzekerd.

Dane heeft meer zin om de uniciteit van het toekomstige kenniscentrum te benadrukken. De natuurlijke ligging aan de kust in een delta met getijden is een garantie voor een uniek onderzoekscentrum op het gebied van water, energie en voedsel, waar onderzoekers uit de hele wereld op afkomen. "Dit kun je niet doen in Limburg."

Het Delta Kenniscentrum wordt een onderwijs- en onderzoeksinstituut met verschillende opleidingen op het gebied van water, energie en voedsel. Vooralsnog komt er geen nieuw gebouw, maar wordt het ondergebracht bij de bestaande onderwijsinstellingen. Oprichters in Zeeland zijn HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Scalda en buiten Zeeland Universiteit Utrecht en Universiteit Wageningen. Het is de verwachting dat centrum 140 banen (docenten, onderzoekers) zal opleveren en jaarlijks zorgen voor 200 extra studenten in Zeeland.

Jorrit Snijder, bestuurder van de University College Roosevelt (UCR), benadrukt het internationale karakter van het toekomstige Delta Kenniscentrum: "De nadruk ligt op Engelstalig onderwijs. Dat zal ervoor zorgen dat jongeren uit de hele wereld naar onze prachtige Zeeuwse delta komen om hier te studeren op het gebied van water, energie en voedsel."

Ook Snijder heeft geen reserves als het gaat om het realiseren van het Delta Kenniscentrum: "Dat moet er zo snel mogelijk komen. Als het kan volgend jaar al, voordat de HSL-verbinding er komt."

UCR-studenten in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Scalda, dat mbo-onderwijs geeft, is de derde Zeeuwse onderwijsinstelling die het Delta Kenniscentrum mede opricht. "Het mbo, het hbo en het wo worden aan elkaar verbonden," zegt Henrik-Jan van Arenthals voorzitter van het college van bestuur van Scalda. "Dat is bijzonder. Het is ook belangrijk dat kennis meteen goed kan worden toegepast in Zeeland. Daarin kan het mbo een grote rol spelen."

Ook Van Arenthals is enthousiast over het toekomstige kenniscentrum en wil 'aan de slag'. Er moet wat hem betreft snel een zogeheten 'kwartiermaker' komen om de plannen te concretiseren.