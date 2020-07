300.000 euro als steuntje in de rug voor Zeeuwse recreatiesector

Door het coronavirus konden Belgen niet met hun jacht naar de haven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Het provinciebestuur stelt dat de toeristische sector in Zeeland de afgelopen maanden hard is getroffen. "De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de Zeeuwse toeristische sector. De verblijfsrecreatie en jachthavens hebben weinig mogelijkheden om het verlies in te halen. De bezetting in juni is lager dan in voorgaande jaren. Vooral bij dagattracties en groepsverblijven zijn er op dit moment zeer beperkte herstelmogelijkheden door de 1,5 meter maatregel in combinatie met het maximum van 30 personen wat aanwezig mag zijn."

"Nieuwe plannen erg belangrijk"

Om de ondernemers tegemoet te komen, zijn er tien vouchers beschikbaar. Het geld mag echter niet besteed worden aan bijvoorbeeld het betalen van salarissen.

Het moet gaan naar plannen van de bedrijven voor de toekomst. Bijvoorbeeld naar het inhuren van deskundigen. "Door het missen van inkomen worden investeringen stilgelegd. Planvorming is juist zo belangrijk omdat het niet alleen de eerste stap is in het vernieuwen van het bedrijf, maar ook omdat op basis van goede plannen financiering bij de bank kan worden aangevraagd."

Ervaringen delen

Bedrijven moeten een kwart van de kosten voor de plannen zelf dragen en moeten ook naderhand hun ervaringen met de vouchers delen met andere ondernemers. De vouchers zijn 2,5 jaar beschikbaar, zodat ze in de winterperiodes, van oktober tot en met maart, benut kunnen worden. Dan hebben ondernemers meer de tijd.