Politie haalt hond uit afgesloten auto

Politie haalt hond uit hete auto (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Rond 13.45 uur kregen politieagenten de melding dat de hond in de afgesloten auto zat. Het was toen ongeveer 20 graden in Wilhelminadorp, de plek van het dichtstbijzijnde weerstation. De agenten hebben het dier uit de auto gehaald en meegenomen naar het politiebureau. Het baasje van de hond kan een bekeuring verwachten.

Hoewel het geen snikhete dag was, kan de temperatuur in een afgesloten auto toch snel oplopen. Op Facebook deelt Politieteam Oosterscheldebekken een tabel waarop te zien is dat als het buiten 21 graden is, de temperatuur in de auto binnen een halfuur oploopt tot 40 graden. Sinds mei loopt een proef in Zeeland, waarbij de politie harder optreedt tegen mensen die dieren achterlaten in een voertuig. De proef duurt zes maanden.