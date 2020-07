Boeren zien protestacties als laatste redmiddel: 'Men druist maar door met de maatregelen'

Zeeuws-Vlaamse boeren zijn op weg naar Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer concluderen boer Kees Hanse en Joris Baecke, voorzitter van de ZLTO Zeeland, dat het klaar moet zijn met alle maatregelen die boeren voor hun kiezen krijgen vanuit de overheid. "Men druist maar door met maatregelen", zegt Hanse. "Als je kijkt wat wij allemaal al gedaan hebben dan denk ik weleens: "Waar is nou het einde?"

Toch lijkt het alsof de boeren de sympathie van de Nederlanders aan het verliezen zijn. Dat komt vooral door de manier van actievoeren. "Het is voor ons de uiterste mogelijkheid om duidelijk te maken dat het eens klaar moet zijn", zegt Hanse. Volgens de boer uit Zierikzee willen de boeren echt wel innoveren, maar moet het financieel haalbaar zijn. Hanse waarschuwt dat er nog hardere acties kunnen komen als ze geen tijd krijgen om aan de nieuwe wetten te wennen. "Driekwart van de bevolking staat nog achter ons. We willen een punt maken en dat moet hard anders dan luistert er niemand."

(foto: Jos de Witte)

Vorige week brak minister Carola Schouten een bezoek aan Zeeuwse boeren af vanwege een protest. Een protest waar Baecke het niet mee eens was. "We mogen protesteren maar wel netjes. Wat alle boeren en tuinders vooral tegen de borst stuit is dat ze in hun professionaliteit beperkt worden. Vanuit het ministerie wordt voorgeschreven hoe je je koeien moet verzorgen terwijl de boeren kennis en vakmanschap hebben."

Voorstel is onwerkbaar

Maar volgens Baecke druist het voorstel van Schouten over andere voeding voor koeien in tegen de logica van de boer. "Het voorstel is zo onwerkbaar en daarnaast is het niet goed voor de gezondheid van de koe."

Als het over de stikstofproblematiek gaat, weet Baecke dat boeren echt wel begrijpen dat ze ook mee moeten helpen. "Als agrarische sector staan we daar zeker wel voor open, maar het moeten wel maatregelen zijn met respect voor de boer."