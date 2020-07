Huizen sneller verkocht tijdens coronacrisis

Huizenmarkt in coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeuws-Vlaanderen werden huizen eveneens sneller verkocht, maar daar nam het aantal verkopen niet toe.

Dat blijkt allemaal uit cijfers van de makelaarsorganisatie NVM over het tweede kwartaal. Voor de coronacrisis liep de wachttijd gewoonlijk op naar 38 dagen in Midden- en Noord-Zeeland en naar 67 dagen in Zeeuws-Vlaanderen. Na 1 april trok de Zeeuwse markt in navolging van de landelijke ontwikkelingen aan en zakte de verkooptijd naar respectievelijk 30 en 44 dagen.

Grafiek

Bekijk de ontwikkeling in onderstaande grafiek. De cijfers van de gemeente Tholen worden door de NVM verwerkt in die van de regio Bergen op Zoom.

Er zijn wel verschillen per huizentype. Tussenwoningen (rijtjeswoningen, maar niet op de uiteinden) bijvoorbeeld in Midden- en Noord-Zeeland veranderen nu al na gemiddeld 24 dagen van eigenaar. Terwijl vrijstaande huizen in deze regio daar 41 dagen over doen. Dat was een jaar geleden voor vrijstaande woningen nog 57 dagen.

Prijzen

De verkoopprijzen zijn over het algemeen licht gedaald: in Midden- en Noord-Zeeland met 2,3 procent en in Zeeuws-Vlaanderen met 6,3. Op Tholen en aangrenzend West-Brabant zijn de verkoopprijzen juist licht omhoog gegaan, met 4,5 procent.