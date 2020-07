Coronavirus laait een beetje op in Goes

(foto: Omroep Zeeland)

Sinds een maand maakt het RIVM alleen nog maar cijfers per twee weken bekend, maar doet dat wel wekelijks, als gevolg waarvan de perioden elkaar steeds met één week overlappen.

Uit de cijfers valt af te leiden dat vier van de vijftien nieuwe besmettingen in Goes in de voorgaande week aan het licht kwamen en elf in de afgelopen zeven dagen. In verhouding tot het inwonertal is de gemeente Goes in dit tijdvak het zwaarst getroffen van heel Nederland.

Grafiek

De kleine opleving van het virus is alweer de tweede sinds de crisis over zijn hoogtepunt heen is, blijkt uit onderstaande grafiek. Want ook eind mei, begin juni was er een opflakkering.

De andere besmettingen deden zich voor in Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland en Tholen.