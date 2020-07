Voormalig gemeentesecretaris Veere bijt zich vast in problemen huisvesten arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten op Marina Beach (archief) (foto: Omroep Zeeland )

De provincie heeft naar de noodkreet van de sectoren geluisterd en trekt 33.000 euro uit voor de aanstelling van De Regt. Hij moet samen met betrokkenen gaan zoeken naar snelle oplossingen.

Een piek

Werkgevers uit de Zeeuwse fruitsector, horeca, campings en andere verblijfsaccommodaties kennen een piek in de inzet van tijdelijke, vaak buitenlandse, werknemers. Die wonen en werken tijdens het hoogseizoen in Zeeland om bijvoorbeeld tijdens de zomerweken in de keuken van een strandtent te werken. Of de appels en peren te plukken in september in de boomgaarden van Reimerswaal en Kapelle.

Zomervrees

De verschillende sectoren vrezen deze zomer en dit najaar extra huisvesting nodig te hebben voor hun werknemers, om aan bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand tussen werknemers te voldoen. De vraag is hoe, wanneer en waar ze dat voor elkaar moeten zien te krijgen.

Bouw woningen arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

De provincie zegt op voorhand daar het volgende over: "Om besmettingen te voorkomen moeten werknemers anderhalve meter afstand kunnen bewaren, ook in hun slaapverblijf. Bij voorkeur krijgt iedere werknemer daarom een eigen slaapkamer. Twee personen per slaapkamer is ook mogelijk, als voldoende afstand bewaard kan worden."

Enquête

Het is volgens de provincie belangrijk om op zeer korte termijn inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problemen. Daarom staat er online een enquete die werkgevers kunnen invullen.

