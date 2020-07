Vooral jongvolwassenen besmet met coronavirus in Goes: GGD krijgt hulp uit het land

Het uitvoeren van een test op besmetting met covid-19. (foto: Omroep Zeeland)

Het bron- en contactonderzoek moet dat uitwijzen. De GGD heeft het team dat bron- en contactonderzoek uitvoert uitgebreid met medewerkers uit de landelijke pool, zodat zo snel mogelijk achterhaald kan worden waar de besmettingsbron zit. Patricia Stoel van de GGD zegt dat de GGD niet van die cijfers in paniek raakt en dat het zeker nog geen aantal is waardoor Goes op slot zou moeten.

Volgens de GGD gaat het dus vooral om jongvolwassenen. "Deze groep heeft vaak slechts milde klachten, waardoor ze onvoldoende beseffen dat ze wel ouderen en zwakkeren kunnen aansteken die daarmee het risico lopen op een ziekenhuisopname", meldt de GGD. De instantie roept jongeren met coronagerelateerde klachten op om thuis te blijven en zich te laten testen.

Verschil in cijfers bij RIVM en GGD

Het RIVM is dinsdag ook met een update gekomen van het aantal coronagevallen in Zeeland. Zij meldden dat er negentien nieuwe gevallen bij zijn gekomen sinds twee weken. De GGD heeft het nu over 25 nieuwe gevallen in Goes. Beide cijfers kunnen kloppen omdat het RIVM de cijfers krijgt van de GGD. Daar zit vertraging in en omdat het RIVM nog maar eens per twee weken een update geeft, kan die vertraging flink oplopen.

Lees ook: