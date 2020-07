'Alleen structurele oplossingen lossen droogteprobleem op'

De minister bezocht vier projecten waar haar ministerie subsidie aan heeft verstrekt. Het ging allemaal om projecten die erop zijn gericht om zoet water vast te houden, als er veel regen valt. Zodat dat het gebruikt kan worden in droogteperioden, zoals afgelopen zomers. Maar Van Nieuwenhuizen bezocht niet alleen boeren, ook bezocht ze bij Hoedekenskerke een natuurgebied dat brak water gebruikt om de natuur voor schade te beschermen tijdens droge en warme perioden.

Meer samenwerken

Van Nieuwenhuizen is halverwege haar bezoek optimistisch over de kans van slagen van de projecten, maar dé oplossing zit er nog niet tussen. Maar dat is volgens haar ook niet per se de bedoeling. "Het is echt per gebied en gewas afhankelijk welk systeem het beste werkt", gezien de energie en enthousiasme waarmee de onderzoekers op de verschillende plekken aan het werk zijn, heeft ze goede hoop.

Minister Van Nieuwenhuizen tijdens haar bezoek aan boer Alex van Hootegem in Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Charlotte van Sluijs van de proefboerderij in Colijnsplaat, waar nu een proef loopt met ondergrond beregenen, sluit zich aan bij de minister. Van Sluijs vindt het belangrijk dat de kennis die er is wordt gebundeld en dat er wordt samengewerkt. Maar of de proefprojecten een succes zijn, valt of staat bij de aanvoer van zoet water.

Pijpleiding

"Ook voor de proef die wij nu doen, hebben we aanvoer van zoet water nodig", zegt Van Sluijs. En dan is regen, zoals vandaag, niet voldoende. En dat maakte Van Sluijs aan het einde van het bezoek van Van Nieuwenhuizen aan Colijnsplaat nog even duidelijk. Van Sluijs drukte de minister op het hart dat voor een structurele oplossing een pijpleiding nodig is vanuit de zoete meren in Brabant. "Anders zijn de proeven van nu voor niks."

Op dit moment loopt er een studie naar zo'n pijpleiding vanuit het Volkerak-Zoommeer naar Schouwen-Duiveland. "Ik hoop dat eruit komt dat het haalbaar is, want dat zou een uitkomst zijn voor veel telers."