Goede dag voor dagattracties, maar door coronaregels geen topdag

(foto: Tropical Zoo)

"We zijn heel tevreden met vandaag, maar als je het vergelijkt met andere jaren is het geen topdag," zegt Jeroen Antes van Tropical Zoo. Bij de dierentuin in de Zak van Zuid-Beveland moeten gasten vooraf een tijdslot aanvragen om bezoekers maar zoveel mogelijk gespreid te laten komen. Het mag niet té druk worden, omdat er anders problemen kunnen ontstaan met het handhaven van de anderhalve meter maatregel.

Volgens Antes willen mensen normaal een onbezorgde dag, maar ze verlangen in deze tijd meer van een dagattractie. "De onrust die corona met zich meebrengt is een factor, want mensen verwachten nu ook veiligheid van je." Het is voor de ondernemer een extra zorg en organisatorisch komt er meer bij kijken. Maar hij ziet het ook als een uitdaging.

'Een tijdslot is juist fijn'

Volgens een koppel, dat samen met hun kind, een dagje Tropical Zoo heeft geboekt is het heel goed te doen. "Het fijne is dat door het tijdslot de drukte wordt verdeeld." Volgens de toeristen is dat ideaal, omdat anders iedereen rond 11.00 uur aankomt bij de attractie.

(foto: Omroep Zeeland)

De dierentuin in Kwadendamme is twee maanden dicht geweest. Een drukke periode met onder andere Pasen en de voorjaarsvakantie. Ook veel feestjes en bruiloften zijn afgezegd in die periode. Het is nu tijd om weer volop te draaien, maar door de beperkingen gaat dat nog niet.

De toekomst is toch een tikkeltje onzeker voor Jeroen Antes. "Als ik alle toeristen zo weer binnen zie dan ben ik blij, maar pas over een aantal maanden weten we meer hoe de toekomst eruit gaat zien." Wel denkt Antes dat ook na corona het tijdslot misschien wel een blijvertje is.