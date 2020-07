Man die agenten mishandelde moet de cel in

(foto: ANP)

Naast de celstraf moet de man 180 uur taakstraf uitvoeren en de agenten in totaal 1050 euro aan schadevergoedingen betalen. De man ging volgens de politie helemaal door het lint op een parkeerplaats in Goes. Daar had hij op 4 juli een geparkeerde auto geraakt met zijn eigen auto. Omstanders wilde dat hij zijn gegevens achter zou laten voor het slachtoffer. Daarop werd de sfeer grimmig en werd de politie gebeld.

Vier keer te veel gedronken

Uit een blaastest bleek dat de man te veel gedronken had. Toen de agenten de 23-jarige mee wilde nemen naar het politiebureau ging hij volgens de politie 'helemaal door het lint'. Hij ging vervolgens in gevecht met de agenten. Dit resulteerde in behoorlijk letsel bij beide agenten. Ze waren dusdanig gewond dat zij hun dienst niet konden vervolgen en onder doktersbehandeling gesteld werden. De ene agent had een gebroken neus, de andere agent liep bij het gevecht waarschijnlijk een hersenschudding op.

Terwijl de twee agenten door een dokter werden behandeld hebben andere agenten de dader naar het politiebureau gebracht. Daar blies hij 425 microgram per liter uitgeademde lucht. Dat is ruim vier keer te veel voor een beginnend bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs meteen inleveren.

