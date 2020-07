Goedemorgen! Restauratie stadsmuur en dagattracties

Bij de oude vestingmuur bij het Havenkanaal in Zierikzee zijn stenen losgeraakt, verdwenen of gebroken. Hoog tijd voor een restauratie! Wij namen een kijkje bij deze intensieve klus.

Het Blauwe Bolwerk wordt gerestaureerd (foto: Gemeente Schouwen- Duiveland)

In Goes zijn op vijf dagen tijd meer dan 25 mensen positief getest op het coronavirus. Volgens de GGD is het merendeel jongvolwassen. Het is nog niet bekend of de toename van het aantal besmettingen terug te leiden is naar één persoon.

Het is passen en meten bij veel Zeeuwse dagattracties. Neem Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme. De afgelopen jaren ontvingen de zoo ruim 1.200 bezoekers op een regenachtige dag tijdens de zomervakantie. Gisteren was het zo'n dag, maar toen bleef de teller steken op 750. Er zijn wel veel meer mensen die willen komen, maar door coronaregels is er een grens als het gaat om het maximaal aantal bezoekers.

(foto: Omroep Zeeland)

Wie vandaag aan de Walcherse kust gaat fietsen zou kunnen kiezen voor de nieuwe route 'Tour de Boer'. De route gaat langs vier boerenbedrijven in de gemeente Veere en via een nieuwe app is een kijkje te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering. In een virtuele rondleiding geven de boeren uitleg. De app is vanaf vandaag te downloaden.

Komeet Neowise geeft nog steeds een show aan de hemel (te zien als het niet al te bewolkt is) en daarom is er vanavond in Middelburg bij de sterrenwacht een lezing over dit luchtspektakel. En ook over andere kometen wordt uitgebreid verteld.

Komeet Neowise boven de duinen van het Nollestrand in Vlissingen (foto: Robin Hardeman)

Hou je van muziek? Kijk dan vanavond om 20.00 uur via de livestream van poppodium Brogum in Zierikzee. De Zeeuwse singer-songwriter Sigourney Rose zingt haar met haar krachtige stem poëtische teksten die worden ondersteund door gitaar en piano. De muziek van Rose gaat over haar verleden, de liefde, maatschappelijke problemen en de verhalen van anderen.

Het is een wisselend bewolkte dag met landinwaarts kans op een bui. Er staat vandaag weinig wind en de temperatuur komt uit op 18 graden.