Hugo de Jonge uit Bru is de nieuwe lijsttrekker van het CDA

Minister Hugo de Jonge en zijn partner tijdens de bekendmaking van de uitslag (foto: ANP)

Het CDA maakte bekend dat Omtzigt wel de 'running mate' van De Jonge wordt: ze trekken samen op naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

In de eerste stemronde kreeg De Jonge 48,7 procent van de stemmen, driehonderd stemmen te weinig om direct tot lijsttrekker te worden gekozen. Pieter Omtzigt kreeg 39,7 procent van de stemmen. Mona Keijzer bleef steken op ruim elf procent van de stemmen en viel af voor de volgende ronde.

Het verloop van de verkiezing ging niet zonder slag of stoot. Leden konden digitaal stemmen, maar het systeem bleek niet betrouwbaar. CDA leden moesten daardoor opnieuw een stem uitbrengen.

Hugo de Jonge (R) en Pieter Omtzigt tijdens de bekendmaking van de uitslag van de tweede stemronde (foto: ANP)

Het CDA was sinds mei vorig jaar op zoek naar een nieuwe leider. Sybrand Buma werd toen burgemeester in Leeuwarden. Pieter Heerma nam het fractievoorzitterschap over, maar gaf meteen aan geen ambities voor het leiderschap te hebben.

Geboren en getogen Zeeuw

De Jonge is in 1977 in Bruinisse geboren als zoon van een dominee. Toen hij twee was verliet het gezin Zeeland en keerde vijf jaar later terug in Zaamslag. Daar woonde De Jonge tot zijn vijftiende jaar. Daar leerde hij naar eigen zeggen fikkie stoken, brommer rijden en vuurwerk afsteken.

Dat vertelde de minister toen hij in 2018 op werkbezoek was in Heinkenszand en Middelburg. "Ik heb in Zaamslag heerlijke jaren gehad. En ik heb er leren werken, misschien is dat nog wel het meest bepalend geweest." Het nadeel van het dorp, is dat iedereen elkaar kent, blikte De Jonge terug. "Dan zag je een open raam met mooie witte vitrages ervoor. Dan waren wij besjes aan het blazen, van die mooie rode besjes weet je wel, en die bleven zo heerlijk plakken aan die vitrages. Dat mag natuurlijk allemaal niet, maar we hebben er wel een hoop pret om gehad. En dan werden we gesnapt en dan kwam er iemand naar buiten en die zei van: 'Joe ken ik wêh, hie bin d'r jihn van d'n dominee.' En dan kwam ik thuis en dan was mijn vader al gebeld."

De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, speelt een belangrijke rol in de coronacrisis. De Jonge nam op 19 maart deze verantwoordelijkheid over nadat minister Bruno Bruins vanwege gezondheidsproblemen was afgetreden.

Hugo de Jonge voorafgaand aan de bekendmaking van de uitslag (foto: ANP)

