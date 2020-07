Twee miljoen euro voor duingebied bij Nieuwvliet en watertaxi

De dijk (boven in beeld) bij de Zwarte Polder wordt omgevormd tot duingebied (foto: Omroep Zeeland)

Dat maakten provincie en gemeente Sluis vanochtend bekend. Voor het Masterplan Nieuwvliet-Bad, zoals het project heet, trekken provincie en het Rijk twee miljoen euro uit, als onderdeel van de zogenoemde Regiodeal, waarbij Zeeuws-Vlaanderen 20 miljoen euro krijgt om toekomstbestendiger en zelfredzamer te worden.

Het gebied rond Nieuwvliet is een van de aandachtsgebieden van de provincie en die ook zo staat genoemd in de kustvisie. Dat betekent dat daar nog wel ontwikkeld kan worden, "maar dan wel op een duurzame manier", zegt gedeputeerde Dick van der Velde. Als voorbeeld noemt Van der Velde de verbreding van de duinen "zodat er over gewandeld en gefietst kan worden en niet langer onderlangs. En dat is een versterking van de natuur en van het toeristische product."

Watertaxi

Het meest in het oog springende onderdeel van het masterplan is een watertaxi. "Maar dat is niet meer dan een idee", zegt Van der Velde. De bedoeling is dat de taxi vanuit Cadzand, via een aan te leggen pier bij Nieuwvliet naar Breskens en eventueel ook naar Vlissingen gaat varen. "Het is een andere manier van verbinden dan over asfalt", legt de gedeputeerde uit. "Maar het is niet meer dan een plan."

Voorwaarde van de rijkssteun is dat alles binnen twee jaar moet zijn uitgevoerd. Wat betekent dat in het zomerseizoen er over en door het nieuwe duingebied bij Nieuwvliet kan worden gefietst.