Advocaat Grootjans: 'Door de versoepelingen kan ik mijn werk weer doen zoals voor het coronatijdperk'

Advocaat Joost Grootjans mag met de versoepelingen van de coronamaatregelen weer de rechtszaal in (foto: Omroep Zeeland)

Grootjans stond dagelijks met veel verschillende mensen in contact, maar tijdens corona veranderde dat compleet. Voor politieverhoren kon de strafrechtadvocaat zijn cliënten niet fysiek bijstaan, dat moest telefonisch. Cliënten bezoeken in de gevangenis mocht ook niet en in de rechtbank werden zittingen uitgesteld of met beeldbellen afgehandeld.

Hoe was dat, om ineens zo weinig 'echt' contact te hebben met uw cliënten?

Telefonisch bijstand en advies geven aan cliënten is eigenlijk niet mogelijk. Zeker niet als het gaat om een zogenoemd piketcliënt. Omdat de cliënt en de advocaat elkaar nog niet kennen, ontbreekt de vertrouwensbasis om goed te kunnen adviseren. Ons werk draait om vertrouwen, maar hoe kan ik via de telefoon een vertrouwensband opbouwen?

In welk opzicht werd u nog meer gehinderd in uw werk?

Het voeren van vertrouwelijke gesprekken met cliënten via de telefoonlijn vond ik lastig, omdat je niet weet wie er meeluistert. Daarnaast pleit ik veel liever door fysiek in de zittingszaal aanwezig te zijn dan te pleiten via een telefonische (beeld)verbinding. Je bent namelijk veel overtuigender in het echt, want het non-verbale contact ontbreekt. Ook emoties van cliënten komen minder goed over.

Alle zittingen die niet doorgingen, moesten weer worden ingehaald. Waar ik die periode normaal gesproken bijna dagelijks zitting zou hebben, zat ik nu veelal op kantoor. En nu de versoepelingen er zijn, zit ik weer heel veel in de rechtszaal.

Een zaak via videoverbinding bij de rechtbank in Breda (foto: Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

Wat vonden de cliënten ervan?

Cliënten vonden over het algemeen de veranderingen ook lastig. Voor cliënten waarvan de zitting niet doorging, bleef de onzekerheid voortduren. Zittingen die wel doorgingen, vonden cliënten onpersoonlijker. Dit kwam vooral doordat zij telefonisch contact hadden met de rechter, of deze op een beeldscherm zagen.

En de cliënten in de gevangenis?

Voor degenen die vastzaten en in het geheel geen bezoek mochten ontvangen, was dit een loodzware periode. Alles wordt nog zwaarder wanneer er in een gevangenis besmettingen zijn met corona.

Hoe zien we de versoepelingen terug in uw beroep als advocaat?

Sinds half mei 2020 zijn er in de rechtbanken en gerechtshoven ook weer zittingen met fysieke aanwezigheid van de procespartijen en verdachten. Er gaan dus weer steeds meer en meer zittingen door. Om dit mogelijk te maken, zijn in alle gerechtsgebouwen zittingszalen zodanig ingericht dat daarbij rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de voorlopige norm van anderhalve meter afstand.

Ook kan ik verdachten weer onder vier ogen bijstand verlenen voor het eerste verhoor en kan ik kan mijn cliënten weer bezoeken in de penitentiaire inrichtingen waar zij verblijven. Met tussen ons in een plexiglasscherm.

Advocaat Joost Grootjans praat vanachter een scherm met zijn cliënt (foto: Omroep Zeeland)

In hoeverre bent u blij dat er nu versoepelingen zijn?

Door de versoepelingen kan ik mijn werk min of meer weer doen zoals voor het corona-tijdperk, met uiteraard het in acht nemen van de RIVM-maatregelen.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen coronatijd?

Als een bijzondere periode. Maar ik weet niet of we het al 'terugkijken' kunnen noemen, laten we het hopen! We weten natuurlijk niet wat de versoepelingen gaan brengen