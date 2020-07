Molen in Nieuwvliet moet het een tijdje zonder wieken doen

Eerst moet de rest van de molen gerestaureerd worden. En dat is een behoorlijke klus. Zo zijn er 22.000 stenen nodig om de molen te vernieuwen.

Aan de renovatie van de molen hangt een kostenplaatje van bijna 350.000 euro. Daarvan betaalt de provincie zeventig procent. Naast nieuwe roeden, worden de stenen vervangen. In de muur van de molen zitten nog scheuren door granaten die in de omgeving zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgt de molen een nieuwe staart.

Foutje met de roeden

Het is niet de eerste keer dat Michielsen de molen zonder wieken ziet. In 2013 werden de roeden al eens vervangen. Dat de molen nu weer nieuwe krijgt, is volgens de voorzitter een foutje van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Zo'n 47 Nederlandse molens werden vanaf 2011 met deelbare roeden uitgerust, waaronder de molen van Nieuwvliet in de Molenstraat. Maar een paar jaar geleden bleek dat de constructie niet veilig genoeg was.

Naaimachines

Michielsen is blij dat de molen een opknapbeurt krijgt, maar vindt het jammer dat hij de komende tijd niet kan draaien. Michielsen komt uit een echt molenaarsgezin. Samen met de andere vijf leden van de stichting zet hij de wieken maar al te graag aan het werk: "Het zal nog tot begin volgend jaar duren voordat het werk helemaal klaar is. Dus moeten we als stichting op zoek naar een ander tijdverdrijf voor woensdagmiddag en zaterdagmiddag."

Die heeft hij samen met de andere leden al deels gevonden. "Zolang de molen niet dicht moet voor de werkzaamheden, houden we tentoonstellingen. Momenteel is er een over naaimachines."