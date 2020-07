'Mantelzorgers zwaar overbelast door coronacrisis'

"Het feit dat hij drie dagen in de week weg was, gaf mij lucht om de rest van de week door te komen. Dat was ik ineens kwijt", vertelt Ineke Venneman uit Zierikzee, "Het was heftig." Dat voorzieningen als de dagopvang weer langzaam openen, is voor mantelzorgers een grote opluchting.

Pauline Klerkx van het Odensehuis in Zierikzee, een laagdrempelige inloop-huiskamer voor mensen met dementie en hun partners, heeft tijdens de lockdown contact gehouden met haar bezoekers. "Ik heb heel veel schrijnende verhalen gehoord. Ik heb zo vaak mensen in tranen horen zeggen: 'Het moet nu stoppen, ik trek het niet meer'."

Het Odensehuis opent weer mondjesmaat de deuren, in eerste instantie voor kleine groepjes en voor een beperkt aantal uren. Klerkx wil de opvang zo snel mogelijk uitbreiden, voor zover de richtlijnen dat toelaten. "Dus het duurt nog wel even voordat iedereen hier weer volle dagen terecht kan", verzucht zij.

Tachtig procent van de mensen met dementie woont thuis In Zeeland hebben 8.000 mensen de diagnose dementie. In de praktijk zijn het er meer. Veel mensen met geheugenklachten hebben (nog) geen officiële diagnose gekregen. Zeeland vergrijst en daardoor neemt ook het aantal ouderen met dementie toe. In 2040 is het aantal Zeeuwen met dementie verdubbeld tot zo´n 17.000. Tachtig procent van de mensen met dementie woont thuis. Slechts een op de acht patiënten komt uiteindelijk in een verpleeghuis terecht. De zorg thuis is vol te houden door dagopvang en mantelzorgers. Tijdens de lockdown hield dat op. Onderzoek wijst uit dat mantelzorgers zwaarder belast zijn, zich in de steek gelaten voelen en de zorg niet lang meer denken te kunnen volhouden.

Neuroloog Esther Korf van ziekenhuis Adrz en bestuurslid van Alzheimer Nederland afdeling Zeeland, heeft de gevolgen van de lockdown in haar praktijk gemerkt. Zij heeft meer crisissituaties aan de hand gehad. "Dan is er vaak een noodsituatie, waarbij degene met de ziekte toch heel ernstig in de war is."

Neuroloog Esther Korf: "Er zijn meer crisissituaties" (foto: Omroep Zeeland)

Ook neuroloog Korf ziet de zware belasting van partners. "Mensen met dementie kunnen zich niet meer goed bezig houden. Het initiatief uit de hersenen verdwijnt vaak. En dat betekent dat de partner dat moet overnemen, dat is een 24-uurs taak", legt zij uit, "En dan is er de nacht ook nog. Als er overdag te weinig activiteit is, is er 's nachts meer onrust, dat mensen angstig kunnen worden en hallucinaties kunnen krijgen, de dag en de nacht kunnen omdraaien. Dat geeft een heel hoge belasting voor de partner."

Ineke en Jaap Venneman zijn blij dat het Odensehuis weer de deuren opent. (foto: Omroep Zeeland)

Jaap Venneman is gewend om drie dagen in de week langs te komen in het Odensehuis voor koffie, een praatje en een spelletje biljart. Nu mag hij weer een paar uur langskomen. Ook hij is verheugd: "Als je tuus zit, ja dan zit ik hele dagen tegen de muren te kieken. Dan ben ik weer blieë dat het weer een dag open is en dat we weer hiernaartoe kunnen. Ik mis het heel erg. Echt."

"Hij zat maar op de bank", vertelt zijn vrouw Ineke, die nog een kopje koffie meedrinkt, "En dan moet je er als vrouw zijnde wel heel erg hard aan trekken." Ze kijkt haar man liefdevol aan. Maar als die voortdurend dezelfde vragen stelt, kunnen irritaties toch snel oplopen, geeft ze toe. "Als hij af en toe weg is, kan je dat veel beter hebben, dan staat het elastiek niet zo strak gespannen."

