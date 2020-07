'Blijvende afstand door corona zorgt voor frustratie'

Deze regel blijft gelden: houd anderhalve meter afstand (foto: ANP)

Volgens de docent is het voor mensen ongelooflijk moeilijk om zich steeds te realiseren dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. "Het gaat zo snel, dat je snel weer dichtbij iemand staat. Het is een natuurlijke drive." Als mensen lange tijd op afstand moeten leven zorgt dat voor frustratie en polarisatie. "Je ziet nu groepen ontstaan die het onzinnig vinden en groepen voor wie de maatregelen niet ver genoeg kunnen gaan."

Samenleving uit balans

Het gebrek aan contact met mensen, zorgt dat de samenleving uit balans raakt, zegt Smit. "Contact is waar wij mensen van leven. Dat is net als voeding of ademhalen." En Smit denkt dat mensen elkaar ook op andere manieren missen. "Wanneer hangen we om elkaar heen? Als mensen overlijden of als het Nederlands elftal wint." Smit zegt dat eenzaamheid zelfs een dodelijke afloop kan hebben. "Mensen stoppen gewoon met eten en drinken. Die eenzaamheid is vergelijkbaar met ernstige depressiviteit."

Blijvend verlies

De docent zegt dat het dan ook vervelend is dat mensen die een dierbare verliezen, niet op de gebruikelijke manier afscheid kunnen nemen. "Het is niet voor niets dat begraven met zoveel mensen gebeurt. Dat kun je niet meer over doen. Het is een blijvend verlies, daar zul je het altijd over hebben." Smit denkt dat het voor families mooi kan zijn om op een later moment, als de crisis voorbij is, herdenkingsdiensten gehouden kunnen worden, zodat er toch nog afscheid genomen kan worden.

De twee moeilijkste dingen in de coronacrisis zijn volgens Smit mensen die overlijden en mensen die gezondheidsklachten blijven houden. "Dat zijn niet alleen ouderen. Ik kom studenten tegen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen en wel corona hebben gehad. Sommigen kunnen nog niet fatsoenlijk tien minuten een gesprek voeren."

Niet overdrijven

Volgens Smit zorgt de crisis voor ellendige situaties, maar moet het ook niet overdreven worden. "Mensen zijn veerkrachtiger dan we denken. Het is een situatie die we nooit zullen vergeten." Voor slechts een klein percentage zorgt de coronacrisis voor een trauma. "Dan is er zoveel angst dat je er niet van loskomt. "Mensen hebben volgens Smit genoeg veerkracht. "Ik denk weleens: waar halen mensen dat vandaan?" Al is het voor ouderen soms lastiger om alles een plek te geven. "Hoe ouder je wordt, hoe ouder de veer ook is. Die veert dan niet zo makkelijk meer terug."