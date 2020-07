Ondernemers in Hulst lijden honderdduizenden euro's schade door corona

Stadmolen in Hulst (foto: Paul Verstraeten)

De enquête werd vorige maand gedaan onder 120 ondernemers. Driekwart heeft schade tussen de 5.000 euro en de 250.000 euro. Bij zo'n tien bedrijven ligt dat bedrag nog hoger. Een kleine 10 procent geeft aan geen financiële schade te hebben.

De bedrijven zeggen vooral last te hebben van overheidsmaatregelen en het wegvallen van vraag en de afzetmarkt.

Gevolgen door corona

Ongeveer 38 procent verwacht niet in de financiële problemen te komen. Zo'n 32 procent kan het nog niet inschatten en 12 procent geeft aan nu al in de problemen te zitten. Bij ruim de helft van de bedrijven zorgt de coronacrisis niet voor veranderingen in de bedrijfsactiviteiten, 21 procent heeft al wijzigingen doorgevoerd en de rest denkt er over na.

De deelnemers komen uit de hele gemeente, maar de meeste zijn afkomstig uit de kern Hulst. Ongeveer de helft van de bedrijven is actief in de detailhandel en horeca. De rest komt uit de landbouw, sport & recreatie.

Hulst nam zelf maatregelen

Het gemeentebestuur was de bedrijven al eerder tegemoet gekomen. Precariobelasting voor terrassen (als er spullen op gemeentegrond worden geplaatst) wordt niet geheven en het geven van een gedoogbeschikking voor het uitbreiden van horecaterrassen wordt niet in rekening gebracht. Ook schoof Hulst de reclamebelasting (voor aankondigingen in de openbare ruimte) terzijde. Ook bij andere belastingen is Hulst soepel.

Met de resultaten van de enquête gaat het gemeentebestuur bekijken of en waar ondernemers nog extra geholpen kunnen worden.