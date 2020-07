Rood strand? Omdraaien en een andere plek zoeken

De pagina strandwijzerveere.nl geeft aan de hand van kleurcodes aan hoe druk het is op de stranden. Op basis van het getij, verwachte bezettingsgraad en het weer wordt een inschatting gemaakt van de verwachte drukte. De gemeente kent daar een kleurcode aan toe: groen, geel, oranje of rood.

Kleurcodes

Bij elke kleurcode horen bijpassende maatregelen. Groen betekent dat het rustig en overzichtelijk is, bij geel is het wat drukker en kan de anderhalve meter afstand in het gedrang komen. Bij code oranje is het te druk en is het moeilijk om de anderhalve meter te handhaven. Bij code rood is het ook te druk waarbij anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.

Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat bewoners en toeristen zich verspreiden over de stranden. Met behulp van de strandwijzerveere.nl kunnen strandbezoekers tijdig zien hoe het is gesteld met de drukte op het strand. Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van onder andere strandwachten en BOA´s.

Prognoses

De website zal in een later stadium ook prognoses ten aanzien van de drukte per strand kunnen geven. De website is geschikt voor gebruik op computer, telefoon of tablet.