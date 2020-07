Geen Duitse agenten in Zeeland deze zomer

Nederlandse en Duitse politie in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

"We zitten in een bijzondere periode", zegt politieman Richard den Boer. "Ook de collega's in Krefeld. Jaarlijks krijgen we ondersteuning, dit jaar helaas niet."

Samen op pad

Het gaat om een uitwisseling. In de winter ondersteunen de Zeeuwen hun collega's op de kerstmarkten. In de zomer komen Duitse agenten naar Renesse om samen op pad te gaan. Richard den Boer: "De Duitse collega's zijn in Krefeld nodig, maar we willen ook voorkomen dat er veel reisbewegingen plaatsvinden. We werken al lang samen. We doen dat vooral op Schouwen-Duiveland, maar ook verder op de Bevelanden en Goeree-Overflakkee. Het is enorm waardevol hebben we gemerkt.

Veranderde horeca

De Boer verwacht niet dat het grote gevolgen heeft voor de handhaving in Zeeland. "Door de coronacrisis is de horeca 's nachts veranderd omdat er minder Duitse jongeren zijn. Gelukkig geven de Duitse collega's aan dat ze er volgend jaar weer zullen zijn."

Of de Zeeuwse agenten met kerst naar Krefeld gaan is nog niet duidelijk. Er ligt wel een verzoek, de wil is er ook, maar het moet wel veilig zijn.