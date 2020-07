Flink meer cocaïne gevonden in Vlissingse haven

Douane onderschept regelmatig cocaïne in de haven van Vlissingen (foto: Douane)

Het afgelopen half jaar werd in de havens van Rotterdam en Vlissingen ruim 25.000 kilo cocaïne ontdekt, een jaar eerder was nog 12.000 kilo.

Smokkelaars actiever?

Of er ook meer wordt gesmokkeld kan de douane niet met zekerheid te zeggen. Ook niet of de coronavirus invloed heeft omdat al sinds 2018 een stijging in inbeslaggenomen kilogrammen cocaïne waarneembaar is.

Een toename geldt ook voor synthetische drugs (gemaakt in laboratoria) die aangetroffen worden. Het gaat hierbij met name om XTC en MDMA die worden onderschept in post en pakketten.

Meer samenwerking

De Douane heeft in de afgelopen periode meer cocaïne in beslag kunnen nemen door de intensievere samenwerking, zowel nationaal als internationaal met douanediensten in bijvoorbeeld Brazilië en België.