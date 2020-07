Wie begint er in deze tijd nou een horecazaak? Jurgen doet het

Jurgen van den Heuvel aan tafel bij z'n gasten (foto: Omroep Zeeland)

Jurgen heeft samen met zijn vrouw een goedlopend horeca-uitzendbureau. Hij verzorgt het barpersoneel in onder andere het NAC en PSV-stadion en 2020 zou een topjaar worden met veel bedrijfsfeesten en evenementen.

Ik keek door de ramen en dacht meteen: leuk!" Jurgen van den Heuvel

Tot op 15 maart het bureau van het ene op het andere moment tot stilstand kwam door de lockdown. Alle evenementen werden afgelast en daardoor kon hij niemand meer verhuren. De eerste weken kon hij het personeel nog wel kwijt in de transport- en landbouwsector, maar daarna werd het rustiger en zocht van den Heuvel een nieuwe uitdaging.

Via zijn vriend Richard Jansen zag hij het gesloten grand café in Dishoek. "Ik keek door de ramen en dacht meteen: leuk!" Jurgen stopte zijn spaarcenten erin, veranderde wat kleine dingetjes aan het interieur en opende op 1 juli de deuren. "Het is vooral leuk om eindelijk weer eens wat te doen."

Huurcontract van een half jaar

Normaal huurt een horeca-ondernemer voor 5 jaar een pand, maar dat is in dit geval anders. Met de pandeigenaar is Jurgen overeen gekomen om het grand café te huren tot 31 december. "Tijden zijn veranderd en niemand kan over de crisis kijken. We gaan de mogelijkheden bekijken, maar als er iets gebeurt, zitten we niet vast aan langere contracten."

De eerste weken zijn naar verwachting verlopen. "Maar ik hoop wel de komende tijd op lekker weer, want dan zit het terras vol."