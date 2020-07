Goedemorgen! Kettingrukker en cocaïne in de haven

Een vrouw is gisteren op een parkeerplaats van een winkel aan de Westhavendijk in Goes op brute wijze van een ketting beroofd. Ze raakte niet gewond. De politie spreekt van een, voor Goese begrippen, 'zeldzame straatroof' en is een onderzoek gestart.

Cocaïne in de haven

De douane heeft in de haven van Vlissingen de afgelopen zes maanden meer cocaïne onderschept dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste vangst was in april toen in Vlissingen tussen een partij bananen uit Costa Rica 4500 kilo van de drugs werd onderschept.

Nederlandse en Duitse politie in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Keine Polizei

Duitse agenten komen dit jaar niet naar Zeeland om hun collega's te ondersteunen. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten want de Duitsers zijn nodig in hun eigen werkgebied. Een groot probleem is dat niet voor de Zeeuwse agenten, want er zijn deze zomer naar verwachting ook minder feestvierende Duitsers in onze provincie.

Jutbak bij het windorgel op de Nolledijk in Vlissingen keert terug (foto: Chris Verkaart, Oost Souburg)

Na een opknapbeurt keert vandaag de 'jutbak' nabij het windorgel bij het Nollestrand van Vlissingen terug. Tien jaar geleden werd de bak geplaatst om mensen te motiveren tot het schoonmaken en schoonhouden van de stranden. De afgelopen weken werd de jutbak met financiële steun opgeknapt en versierd door kunstenaars.

Weer

De start van de dag begint bewolkt met plaatselijk regen en motregen. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Vanmiddag zijn er opklaringen, maar kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt zo'n 19 graden.