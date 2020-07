DELTA blijft nog drie jaar hoofdsponsor van Ride for the Roses

DELTA-directeur Ludolf Rasterhoff en Ben de Reu, voorzitter Stichting Ride for the Roses Zeeland (foto: DELTA)

Ben de Reu, voorzitter Stichting Ride for the Roses Zeeland, is opgetogen dat DELTA de samenwerking wil verlengen."Samen hebben we dit evenement mogen laten uitgroeien tot een van de grootste evenementen van Zeeland. Sinds de oprichting zijn al miljoenen euro's opgehaald voor onderzoek naar onder meer longkanker, huidkanker, borstkanker en prostaatkanker." De Ride for The Roses bracht vorig jaar ruim 850.000 euro op.

Mooi om te zien

Directeur Ludolf Rasterhoff van DELTA zegt: "Het is mooi om te zien dat Zeeland in gezamenlijkheid een enorme prestatie levert om honderdduizenden euro's in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding om deze onderzoeken mogelijk te maken. Dat dragen we nog steeds een warm hart toe en blijven we graag ondersteunen."

Het evenement wordt nu in het tweede weekend van juni in 2021 verreden. De Ladies Ride is op vrijdag 11 juni, de Delta Ride op zaterdag 12 juni.