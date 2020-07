GOES stopt met trainen door coronabesmetting binnen vereniging

GOES was al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen (foto: Omroep Zeeland)

Omdat het niet duidelijk is met wie de besmette persoon allemaal in contact is geweest en omdat deze week bekend werd dat de GGD minstens 25 nieuwe coronabesmettingen heeft geconstateerd in Goes zijn alle trainingen afgelast.

Volgens het bestuur van voetbalvereniging GOES is besloten om alle trainingen (senioren en jeugd) tot nader order te stoppen aangezien veel van de spelers in de leeftijdscategorie van jongvolwassenen zit. Dat is de leeftijdsgroep die volgens de GGD getroffen is.

Alle begrip voor beslissing

De trainer van de eerste selectie, Kevin Hollander, heeft uiteraard alle begrip voor de beslissing van het bestuur. "We moeten geen risico nemen. Deze week gaan we in ieder geval niet meer trainen, wanneer we weer op het veld staan is niet duidelijk."

