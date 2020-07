Wereldprimeur: zeewierboerderij tussen windmolens op zee

Oogst van zeewier op Noordzee bij Den Helder (foto: ANP)

Bert Groenendaal is de coördinator van het project. Volgens hem is het een uitdaging, omdat de Noordzee ruig kan zijn. "Maar als je het op de Noordzee kunt doen, dan kan het overal ter wereld." In oktober wordt het zeewier gezaaid, Groenendaal hoopt dat er komend voorjaar zo'n 10.000 kilo wier geoogst kan worden.

Nieuwe industrie

Het is de bedoeling dat er in de lege gebieden tussen de 44 molens zeewier gekweekt wordt. "De molens staan ver uit elkaar, je wilt die ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken. Over tien jaar moet er 8.000 vierkante kilometer aan windmolenparken liggen. Als we dat voor een stukje kunnen innemen met zeewier, kunnen we een hele nieuwe industrie oprichten die weer voor werkgelegenheid zorgt."

Het zeewier kan gebruikt worden als eten, bijvoorbeeld in salade en sushi, maar wordt ook in diervoeding verwerkt en als basis voor bioplastic gebruikt.