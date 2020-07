Innovatievouchers leveren Zeeland miljoenen euro's op

De vouchers kunnen op allerlei manieren ingezet worden. Bedrijven kunnen het geld gebruiken om advies in te winnen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, herstructureringsplannen, uitbreidingsplannen of de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het bedrijf. Ondernemers geven aan dat de vouchers een stimulans zijn geweest om sneller vervolginvesteringen toe doen.

Zeeuwse economie

"Die 3,5 miljoen euro aan vervolginvesteringen is gebaseerd op de investeringen van zes bedrijven. Het totale bedrag wordt waarschijnlijk dus nog hoger", aldus Provoost. "De gemiddelde vervolginvestering per bedrijf varieert van 75.000 euro tot ruim 1 miljoen en komt weer ten goede van de Zeeuwse economie, omdat de meeste bedrijven gebruik hebben gemaakt van Zeeuwse leveranciers."

Een circulair gebouwd vakantiehuisje (foto: Camping Kreekebos in Westkapelle)

Peter Stroo, eigenaar van camping Kreekebos in Westkapelle is blij dat hij gebruik heeft kunnen maken van de voucher. "Het is een soort van startkapitaal wat je kan gebruiken om inzicht te krijgen in de plannen die je hebt." Stroo heeft een circulair, energieneutraal vakantiehuisje laten bouwen. "Ik heb de voucher gebruikt om een berekening te laten uitvoeren voor de constructie van het materiaal wat ik wilde gebruiken en voor het ontwikkelen van de duurzame installatie in het huisje."

Dit is een mooie stimulans om iets te doen aan duurzaamheid" Rosa van Roosendaal - vakantiepark De Meerpaal

Rosa van Roosendaal, mede-eigenaar van vakantiepark De Meerpaal in Zoutelande, heeft de voucher gebruikt om een start te maken met een compleet nieuw zonnepark. "We willen in 2030 een CO2-neutraal vakantiepark zijn en hebben op de nieuwe overkapping van de parkeerplaats 372 zonnepanelen laten leggen. Dit zorgt nu al voor zo'n 50 procent opbrengst aan energie die we weer gebruiken op het park.

Niet toereikend

Ze vindt de innovatievouchers een goed initiatief. "Het was natuurlijk niet toereikend voor de gehele investering, maar het was een begin. En ik denk dat het voor veel bedrijven die twijfelen een mooie stimulans kan zijn om iets te doen aan duurzaamheid."

Het zonnepark op vakantiepark De Meerpaal in Zoutelande (foto: Vakantiepark De Meerpaal)

Impuls Zeeland is blij met het behaalde resultaat tot nu toe. De vouchers waren in eerste instantie alleen beschikbaar voor ondernemers in de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere , maar Provoost hoopt dat alle Zeeuwse gemeenten zich in de toekomst aansluiten.

Andere sectoren

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft al een meerjarige toezegging gedaan en de regeling uitgebreid naar bedrijven uit andere sectoren, dagattracties, horeca en watersport. Ook de gemeente Tholen heeft vanaf dit jaar vouchers beschikbaar en voor ondernemers uit de gemeenten Noord-Beveland en Veere zijn volgens Provoost nog een aantal vouchers beschikbaar.

Onderdeel van grotere aanpak

De Innovatievouchers zijn een onderdeel van een groter programma dat Impuls Zeeland uitvoert om de vrijetijdssector in Zeeland te ondersteunen. Zo zijn er ook planvormingsvouchers voor bedrijven die grootschalige investeringen moeten doen. Eerder deze week stelde de Provincie hier 300.000 ton voor beschikbaar.

Ook is er een leningenfonds Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland, bedoeld voor

bedrijven die duurzaam willen gaan vernieuwen.

Uit een studie van enkele jaren geleden bleek dat bijna 20 procent van de Zeeuwse verblijfsrecreatiebedrijven niet voldoet aan de eisen van deze tijd.