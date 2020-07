Aantal Zeeuwse WW-uitkeringen daalt licht

Meer werk in industrie en landbouw (foto: Omroep Zeeland)

Ook landelijk is deze voorzichtige trend waarneembaar. Volgens het UWV Goes is het te danken aan de verminderde instroom van nieuwe WW'ers en tegelijk een toename in de uitstroom. In Zeeland krijgt nu 2,6 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering, landelijk is dat 3,2 procent.

Niet alleen werk

Er is wel een kanttekening: niet alle mensen die uit de WW weggaan doen dat omdat ze werk hebben gevonden. In Zeeland is in juni 48 procent van de WW-uitkeringen wel vanwege een baan gestopt. De andere uitkeringen zijn beëindigd omdat ze de maximale duur van twee jaar hebben bereikt of om andere redenen.

Een werkzoekende bij het UWV (foto: ANP)

In een groot deel van de industrie en landbouw daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in juni 2020. Ook in de horeca daalde het aantal WW-uitkeringen licht en in de cultuursector bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg stabiel.

De afname en stabilisering van het aantal WW-uitkeringen in een aantal sectoren valt samen met een verdere versoepeling van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moesten beperken, constateert het UWV.

Uitzendwerk

Niet in alle sectoren daalde of stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen in juni. Zo was er onder meer binnen de uitzendbedrijven (drie procent meer WW-uitkeringen) nog altijd sprake van een toename.