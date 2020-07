Ook in Flevoland heb je het Zeelandgevoel

Oostvaardersplassen vanuit de lucht. (foto: ANP)

Wie op vakantie in een andere provincie toch een beetje het Zeelandgevoel wil houden, zit in Flevoland goed, zegt Alida Hilberdink van marketingorganisatie Visit Flevoland. "De ruimte die je voelt en ervaart, ik denk dat dat te vergelijken is met Zeeland."

Wat kan je er doen?

Hilberdink zegt dat het beeld dat mensen bij de jongste provincie van Nederland hebben niet altijd klopt. "Het imago is niet altijd even positief. Vaak wordt het gezien als kaal en vlak. De vraag wordt weleens gesteld: wat kan je er doen? Dan zeg ik: heel veel!" Ze noemt de nieuwe natuur, nieuwe steden en ook de vernieuwingsdrift bij ondernemers.

Tips

Voor de Zeeuwen die op vakantie gaan naar Flevoland heeft Hilberdink wel wat tips. Zo raadt ze een citytrip naar Almere aan en in de stad een architectuurwandeling te doen. Ook noemt ze het beeld van de hurkende man op de strekdam bij Lelystad. "Het is een immens groot beeld en staat op een symbolische plek: bij land en water waar je een deel van de polder ziet. Ik vind het een unieke plek." Ze adviseert niet alleen met de auto langs het beeld te rijden, maar er naar toe te lopen. "Dan is het beeld nog mooier en je ziet beter hoe immens het beeld is en hoe knap het gemaakt is."

Het kunstwerk Exposure van de Britse kunstenaar Antony Gormley op de strekdam in Lelystad (foto: ANP)

Ook noemt Hilberdink het unieke landschap. "De eilanden Urk en Schokland zijn door inpoldering opgenomen in het landschap. Schokland is misschien minder bekend, maar staat wel op de Werelderfgoedlijst van Unesco. "Je ervaart daar het eilandgevoel, ook al is het ingepolderd."

Zeeuw in Flevoland

Wethouder Cees van den Bos van de gemeente Schouwen-Duiveland gaat binnenkort als burgemeester aan de slag in de gemeente Urk. Hij is daar nu verschillende keren geweest en is te spreken over de sfeer, het uitgestrekte gebied en de natuur. "Ik wandel graag en zie veel kans dat te gaan doen." Hij ziet Urk als een hechte gemeenschap. "Ze helpen waar ze kunnen."

Ook Van den Bos ziet overeenkomsten met Zeeland. "Het is een vissersplaats. Het warme sfeertje ken ik van Bruinisse en alles rondom de visserij. Ik denk dat ik veel overeenkomsten ga zien, maar ook de nodige nieuwe dingen ga ervaren."